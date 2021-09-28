بعد انقطاع نحو 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق

2021/09/28 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الطيران "الملكية الأردنية" عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل، وفقا لبيان رسمي بثته قناة المملكة الأردنية.

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