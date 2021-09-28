2021/09/28 | 13:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية زراعة كركوك، عن افتتاح أول معمل لإنتاج السيلاج في المحافظة، وذلك استناداَ لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بدعم نشاطات القطاع الخاص وحماية المنتج المحلي، وتوفير الإعلاف بمختلف انواعها للثروة الحيوانية.

وبينت الوزارة بأنه تم افتتاح المعمل بحضور مدير زراعة كركوك ( زهير علي حسين ) والكادر المتقدم في المديرية، والمختصين في المعمل، وتم المباشرة باًنتاج السيلاج كأول معمل في محافظة كركوك، وبطاقة 35طن/ساعة، والذي سيتم من خلاله الإسهام وبشكل كبير بتوفير الاعلاف للماشية.

فيما تم التأكيد بأن الخطة الاولية للمشروع هي إنتاج (40.000) طن قابل للزيادة في حال تم بيع المنتج، وبعد ذلك تتم زيارة الحقول المزروعة بالذرة الصفراء سيما الاصناف الخاصة بإنتاج علف السيلاج ومعدات الحصاد من اجل انجاح عملهم خدمة للقطاع الزراعي، وبغية أنجاح المشروع وتوفير الاعلاف للثروة الحيوانية، فضلا عن إمكانية تشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة،وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

والسايلج أو السيلاج هو علف اخضر يتم حفظه عن طريق عملية التخمير ويستخدم للمواشي كعلف سهل الهضم، ومرتفع القيمة الغذائية، حيث يحفظ العلف الأخضر بمعزل عن الهواء، وبذلك يمكن أن نسمي(السيلاج) بالنباتات الخضراء المحفوظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح أول معمل لإنتاج السيلاج في كركوك بطاقة إنتاجية تصل الى 35 طن في الساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح أول معمل لإنتاج السيلاج في كركوك بطاقة إنتاجية تصل الى 35 طن في الساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).