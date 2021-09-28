ماكرون: “على الأوروبيين التخلي عن السذاجة” حيال واشنطن و”فرض احترامهم”

2021/09/28 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن “على الأوروبيين التخلي عن السذاجة” و”استخلاص العبر” من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة التي تتركز على خصومتها مع الصين.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، تعليقا على فسخ أستراليا … Readmore

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