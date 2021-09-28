كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً وتؤكد “حقّها المشروع” باختبار أسلحة

2021/09/28 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كلير لي أطلقت بيونغ يانغ الثلاثاء مقذوفا يرجح أنه صاروخ قصير المدى باتجاه البحر، قبل أن يؤكد سفيرها لدى الأمم المتحدة حق بلاده “المشروع” في اختبار أسلحة بمواجهة “السياسة العدائية” التي تنتهجها واشنطن وسيول.وأعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري … Readmore

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