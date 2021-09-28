الجيش اللبناني يوقف 9 أشخاص مشتبه بهم في قضية شاحنة نترات الأمونيوم

2021/09/28 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، توقيف 9 أشخاص في قضية الشاحنة المحملة بنترات الأمونيوم، التي ضُبطت قبل نحو أسبوعين في بلدة إيعات في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.وقال الجيش […]

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