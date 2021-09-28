الأمن الوطني يضبط 27 طناً من المواد الفاسدة لصناعة العصائر

2021/09/28 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، 27 طناً من المواد الأولية الفاسدة التي تدخل في صناعة العصائر.وجاء في بيان للجهاز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورودِ معلومات استخبارية دقيقة حول عمليات غش غذائي وصناعي تمارسه احدى الشركات، تمكنت مفارز الأمن الوطني في كركوك ووفق مذكرات قضائية من …

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