اسقاط 4 طائرات مسيرة في كربلاء

2021/09/28 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت فرقة العباس القتالية عن اسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية بين حرمي الإمامين الحسين والعباس في كربلاءوذكرت الفرقة في بيان صحفي، أن : الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجل أنها تابعة للعدو.وأضافت: أدخلنا هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جدا لتأمين المنطقة الحيوية لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية./انتهى3

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