حرائق جديدة في غابات بجنوب غرب تركيا

2021/09/28 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلن هنا اليوم عن تجدد الحرائق في غابات ولاية ازمير جنوب غرب تركيا .وذكرت سلطات الاطفاء بولاية ازمير ان حرائق عدة اندلعت في منطقة /كارشياكا / المحيطة بولاية إزمير وان فرق مكافحة الحرائق تحاول السيطرة على تلك الحرائق باستخدام المروحيات الى جانب عجلات الاطفاء .ولم تذكر سلطات الاطفاء اية معلومات اخرى فيما اذا كانت هناك خسائر سواء بالارواح او بالممتلكات ./انتهى

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