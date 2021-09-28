الأردن وسوريا.. تفاهمات لتعزيز التعاون بمجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل

2021/09/28 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل مسؤولون أردنيون وسوريون، الثلاثاء، لمجموعة من التفاهمات التي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل.

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