الأردنية تستأنف رحلاتهاً إلى دمشق مطلع الشهر المقبل

2021/09/28 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال بيان رسمي نشرته قناة المملكة الحكومية، إن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً من 3 أكتوبر (تشرين الأول).

ويأتي الاستئناف بعد تعليق الرحلات، بعد اندلاع الصراع المستمر في سوريا منذ 10 أعوام.

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