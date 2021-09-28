2021/09/28 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا، في تصريح نشر على الموقع الرسمي لعمدة العاصمة الروسية، إن باريس شغلت المركز الاول وموسكو في المركز الرابع في تصنيف The World’s 100 Best […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس بالمرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم المركز الخبري الوطني.

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