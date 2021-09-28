الديوانية: قتلى في نزاع عشائري دموي بسبب 'المواشي'

2021/09/28 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمصرع شخصين وإصابة آخر نتيجة نزاع عشائري جنوبي الديوانية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (28 ايلول 2021)، ان "شخصين لقيا مصرعهما، فيما اصيب الثالث نتيجة نزاع عشائري اندلع في قرية (عياش) تبعد 20 كم عن قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية".

واضاف، ان "القوات الامنية القت القبض على العشرات من متسببي النزاع للتحقيق معهم"، لافتا الى ان "سبب النزاع كان لتجاوز المواشي على اراضي زراعية ليست لهم".

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