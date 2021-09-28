الداخلية تعلن طباعة أكثر من ١٢ ألف بطاقة وطنية

2021/09/28 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون البطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، طباعة أكثر من ١٢ ألف بطاقة وطنية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مديرية شؤون البطاقة قامت بطباعة (١٢٣٣٢) بطاقة وطنية، صباح اليوم ٢٠٢١/٩/٢٨”، مشيرة الى انه “سيتم تسليمها للمواطنين”.وأكدت، ان “العمل مستمر ليلا ونهارا وفي أيام …

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