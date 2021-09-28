2021/09/28 | 14:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل المتهم بإلقاء بيضة على الرئيس الفرنسي إلى مستشفى للأمراض النفسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/28 | 14:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل المتهم بإلقاء بيضة على الرئيس الفرنسي إلى مستشفى للأمراض النفسية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل المتهم بإلقاء بيضة على الرئيس الفرنسي إلى مستشفى للأمراض النفسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).