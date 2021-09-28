بعد 14 شهرا من المعاناة..

2021/09/28 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى شاب لبناني، كان قد أصيب بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعد مرور حوالي 14 شهرا من الحادث، وفقا لما قالته عائلته الثلاثاء.

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