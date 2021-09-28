2021/09/28 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى مدير مطار النجف الدولي حكمت أحمد، الثلاثاء، مباحثات مع مدير منظمة الطيران المدني الإيرانية بالوكالة سياوش اميرمكري، لتسهيل عودة الإيرانيين الذين أدوا مراسم الزيارة الأربعينية إلى بلادهم جواً.جاء ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران يدرسان آليات تسهيل عودة الزائرين جواً المركز الخبري الوطني.

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