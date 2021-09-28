الكاظمي يشيد بدور القوات الأمنية في تأمين الزيارة الأربعينية

2021/09/28 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

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شكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين.

‏أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات.

مصطفى الكاظمي

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