2021/09/28 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يشكر القوات الأمنية لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يشكر القوات الأمنية لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يشكر القوات الأمنية لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).