2021/09/28 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي مخاطباً الزائرين: أوفيتم بعهدكم فاكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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