2021/09/28 | 15:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة النقل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن اجمالي أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن إسطولها الجوي من مختلف الدول الى مطار النجف الأشرف الدولي خلال العشرة الثانية من شهر صفر للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وبين مدير عام الشركة عباس عمران العدد الكلي للزائرين بلغ نحو 5050 زائر تم نقلهم على متن 42 رحلة مباشرة من القطاعات بيروت طهران مشهد اسطنبول كويت دبي بومباي الى مطار النجف وفق التوقيتات المحددة.

وتابع ان الخطوط الجوية العراقية واستناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي الذي يشرف بشكل مباشر على رحلات الشركة التي أكملت الاستعدادات المطلوبة للبدء بجدولة الرحلات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل أكثر من خمسة الاف زائر من مختلف الدول الى مطار النجف خلال اربعينية الامام الحسين علية السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل أكثر من خمسة الاف زائر من مختلف الدول الى مطار النجف خلال اربعينية الامام الحسين علية السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).