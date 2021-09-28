2021/09/28 | 15:11 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 | 02:48 مساءً

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السليمانية..



مزارعون يشكون "خنازير برية" تهاجم حقولهم

أفاد مزارعون في منطقة كرميان جنوبي السليمانية، الثلاثاء بتعرض حقولهم لأضرار كبيرة بسب هجمات قطعان الخنازير المستمرة عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم قدرتهم على الوقوف بوجه تلك هجمات بسبب شرطة الغابات التي تمنع قتل الحيوانات البرية.

وقال المزارع نوزاد عزيز، أن "قطعان من الخنازير تهاجم يوميا الحقول والبساتين الواقعة قرب نهر سيروان"، مبينا أن "القطعان المهاجمة تتراوح ما بين 30 إلى 50 خنزيراً، والحقت اضرارا كبيرة بالمحاصيل الزراعية".

وأضاف ان "الجفاف الذي ضرب المنطقة الحقت خسائر بالمزارعين خلال العام الحالي"، مشيرا الى أن "هجمات الخنازير على الحقول ضاعفت الاضرار والخسائر المترتبة على عاتقهم".

وتابع عزيز ان "المزارعين لا يستطيعون الوقوف بوجه قطعان الخنازير المهاجمة"، عازيا اسباب ذلك الى ان "شرطة الغابات تمنع قتل الحيوانات البرية".

ودعا عزيز، الجهات المعنية الى "التدخل لمنع هجمات الخنازير"، مطالبا في الوقت نفسه بـ"تعويض المزارعين عن الخسارة التي لحقت بهم".

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