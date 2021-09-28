الانتخابات والنازحون على طاولة حوار مستشار الأمن القومي والسفير الأمريكي

2021/09/28 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداستقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة ملف الانتخابات والنازحين.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الاعرجي استقبل اليوم السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، جنيفر گافيتو".

وأضاف ان "اللقاء جرى خلاله، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار في المنطقة".

وتابع: "كما تم التطرق إلى ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيين".

ولفت الى ان "اللقاء شهد أيضا، بحث ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة، لعودة جميع النازحين إلى مدنهم، وإنهاء هذا الملف الإنساني".

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