الكاظمي يوجه رسالة للعراقيين

2021/09/28 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادوجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رسالة الى كافة العراقيين.وقال الكاظمي في تغريدة نشرها على حسابة الشخصي بموقع تويتر واطلعت عليها (بغداد اليوم): "أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".

وأضاف: "أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".

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