منها الصداع والغثيان..هذه أعراض التسمم بسبب المبيدات

2021/09/28 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الضروري أخذ الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية، إذ يمكن أن تسبب التسمم بطرق مختلفة.وسلطت هيئة الغذاء والدواء السعودية الضوء على طرق التسمم بالمبيدات، والأعراض التي تسببها.

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