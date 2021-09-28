كورونا في إيران.. 239 وفاة ومايقارب 12 ألف إصابة جديدة

2021/09/28 | 15:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 239 وفاة، ومايقارب 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في بيان للصحة الايرانية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان نتائج الفحوصات التي اجريت منذ أمس الاثنين لغاية اليوم الثلاثاء، سجلت 11 الفا و701 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين …

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239 وفاة ومايقارب 12 ألف إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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