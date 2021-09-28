الكاظمي يخاطب العراقيين :لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية الى كربلاء فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات

2021/09/28 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/شكر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية.وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر:" ‏أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".وخاطب العراقيين، قائلا:" لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات"./انتهى7

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