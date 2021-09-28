نقابة الصحفيين العراقيين تشكر وسائل الاعلام والاسر ة الصحفية والقوات الامنية التي اسهمت في انجاح الزيارة الاربعينية

2021/09/28 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عبرت نقابة الصحفيين العراقيين عن شكرها وامتنانها لكافة وسائل الاعلام والاسر ة الصحفية والقوات الامنية التي اسهمت في انجاح الزيارة الاربعينية./انتهى7

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