2021/09/28 | 15:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطاقة إنتاجية تصل الى 35 طن في الساعة.. افتتاح أول معمل لإنتاج السيلاج في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/28 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطاقة إنتاجية تصل الى 35 طن في الساعة.. افتتاح أول معمل لإنتاج السيلاج في كركوك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطاقة إنتاجية تصل الى 35 طن في الساعة.. افتتاح أول معمل لإنتاج السيلاج في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).