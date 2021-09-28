2021/09/28 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، آلية التصويت عبر البطاقتين البايومترية وقصيرة الأمد، وفيما حسمت الجدل حول امكانية تمديد التصويت، حددت شرطاً لاستقبال الشكاوى.وقال مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية داود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل التصويت عبر البطاقتين “البايومترية” و “قصيرة الأمد” المركز الخبري الوطني.

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