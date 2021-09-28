نائب الرئيس الإيراني في موسكو بحثاً عن تعاون نووي

2021/09/28 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة إيران في موسكو اليوم الثلاثاء، أن محمد إسلامي نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وأضافت أن إسلامي يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة النووية.

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