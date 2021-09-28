2021/09/28 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة الى العراقيين بمناسبة نجاح زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وفيما يلي نص التغريدة:

“أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التيقدمت الخدمات للزائرين.

‏أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للعراقيين: أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح.. أكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي للعراقيين: أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح.. أكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).