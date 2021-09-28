الكاظمي: ايها العراقيون أكملوا مسيرة التضحية والاصلاح نحو التغيير عبر الانتخابات

2021/09/28 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العراقيين بأكمال مسيرة الاصلاح والتضحية نحو التغيير عبر الانتخابات، مقدما الشكر للقوات الأمنية بنجاح خطة حماية الزيارة الاربعينية.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر وتابعه NRT عربية (28 ايلول 2021) "أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، وأشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".

وخاطب الكاظمي العراقيين بالقول "لقد أوفيتم بعهدكم أمام الإصلاح والتضحية عبر مسيرتكم المليونية، فأكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".

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