الدفاع الكويتية تعلق على فكرة إنشاء مفاعل عراقي نووي قرب الحدود

2021/09/28 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعامل مع أي حدث تسرب إشعاعي يتطلب جهدًا وطنيًا من عدة جهات علمية وفنية ووطنية، بالإضافة إلى الجهات العسكرية.

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