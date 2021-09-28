فايزر تطلب رسميا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عاما

2021/09/28 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف فايز-بيونتيك الثلاثاء، تسليم إدارة الغذاء والدواء الأميركية طلبا رسميا للموافقة على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما.

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