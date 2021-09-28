2021/09/28 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أنها نقلت أكثر من 20 مليون زائر في محافظة كربلاء خلال اداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته في محطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 20 مليون زائر دخلوا إلى كربلاء المركز الخبري الوطني.

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