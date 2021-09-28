أربع ورقات من مرثية ناظم الحصري أو كما عنونها هو: مرثيتي لأهلي الأحياء منهم والميتون - بشير الحامدي

2021/09/28 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي هي نصوص في أوراق مبعثرة عثر عليها أحد أصدقاء ناظم الحصري في أغراضه التي تركها في بيته قبل أن يختفي وأشيع بعد سنوات أنّ بقايا جثته وجدت مدفونة في مكان وعر على طريق أبيوس من روما إلى كابوا شمال مدينة نابولي الإيطالية.الورقة الأولى" إذا دخلت إفريقيا فوافق أو نافق أو غادر البلاد" وبخط مشوش عسير القراءة يبدو أن ناظم كاتبه كان وقتها مشوش الذهن محبطا وفي عجلة من أمره نقرأ أيضا: " يا لهذه ......





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