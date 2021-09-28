نظرة في كتاب : ملاحقة اليسار في العراق المعاصر 1921-1964 - سناء عبد القادر مصطفى

2021/09/28 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى اسم المؤلف : د.



عقيل الناصريالناشر: أوروك ميديا – ستوكهولم- السويد، الطبعة الثانية 2021 الرقم الدولي : ISBN 7- 978915194787يحمل زميل الدراسة في الاتحاد السوفيتي (في سبعينيات القرن الماضي) الباحث العراقي الدكتور عقيل الناصري، شهادة الدكتوراه من معهد بليخانوف للاقتصاد الوطني منذ العام 1979 في موسكو.



ويملك خبرات علمية وعملية عديدة في مجال اختصاصه حيث شغل عدة مناصب علمية في العراق و ......





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