2021/09/28 | 15:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cIeU5kStfi4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوار الحسين يقدمون خدماتهم لكل ما تشتهي الانفس وبمواكب متنوعة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زوار الحسين يقدمون خدماتهم لكل ما تشتهي الانفس وبمواكب متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).