"فيسبوك" تعلن تعليق طرح تطبيق إنستغرام لمن هم دون 13 عاماً.. تعرّف على السبب؟

2021/09/28 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لتقرير تابعته (بغداد اليوم).

وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".

جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".

مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".

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