تربية ميسان تدعو المتفرغين الى الىعمل مع مفوضية الانتخابات الى الالتحاق بالورشة التدريبية التي ستنطلق غدا

2021/09/28 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / دعت مديرية تربية ميسان كوادرها من المعلمين والمدرسين والموظفين الذين صدرت لهم اوامر تفريغ للعمل مع مفوضية الانتخابات بالالتحاق بالورشة التدريبية التي تقيمها المفوضية يوم غد الاربعاء".وذكر بيان للمديرية :" ان 205 تربويين من كلا الجنسين تم توزيعهم في المراكز الانتخابية للتدريب استعدادا للعملية الانتخابية"./انتهى

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