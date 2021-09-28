نقابة الصحفيين العراقيين تشكر وسائل الإعلام والأسر ة الصحفية والقوات الأمنية التي اسهمت في انجاح الزيارة الاربعينية/ موسع

2021/09/28 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعربت نقابة الصحفيين العراقيين، عن شكرها وامتنانها لوسائل الإعلام والأسر ة الصحفية والقوات الأمنية التي أسهمت في إنجاح الزيارة الأربعينية.وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" نتقدم بالشكر والامتنان والعرفان لجميع وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية العاملة في العراق وكذلك لجميع الصحفيين من مراسلين ومصورين وغيرهم من الكوادر الإعلامية الساندة للدور الكبير والبارز في نقل مراسم زيارة الأمام الحسين عليه السلام في ذكرى الأربعينية وأبراز الصورة المشرقة لتلك الزيارة وما رافقها من تقديم كل أشكال الضيافة والخدمات للزائرين من مختلف أنحاء العالم الذين حضروا إلى كربلاء لاحياء تلك الشعيرة المقدسة".وأضافت نقابة الصحفيين العراقيين:" كما كان لوسائل الإعلام وكوادرها التي أسهمت في التغطية الإعلامية الأثر الكبير لابراز التنظيم الذي شهدته الزيارة فضلا عن ماقدمته المواكب الحسينية من خدمات مختلفة للزائرين عكست كرم ابناء العراق وتضحياتهم ايمانا منهم بتضحيات الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام من اجل نصرة الحق والحفاظ على القيم الانسانية التي جاءت بها رسالة الدين الاسلامي الحنيف".وأعربت نقابة الصحفيين العراقيين عن شكرها وأمتنانها" لجميع القوات الأمنية من قادة ومنتسبين التي شاركت في الخطة الامنية الخاصة بالزيارة وانجاحها ..ولاننسى في هذا الصدد الكوادر الصحية واصحاب المواكب الحسينية والمواطنين الذين ساهموا كل من موقعه في هذه الزيارة المباركة"./انتهى7

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