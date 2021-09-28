اليونان تشتري 3 فرقاطات جديدة من فرنسا

2021/09/28 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الزعيمان اليوناني والفرنسي اليوم الثلاثاء، إن أثينا وقعت اتفاقاً مع باريس لشراء ثلاث فرقاطات جديدة، مع خيار شراء فرقاطة رابعة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتفاق سيدعم سيادة البلدين.

وذكر ميتسوتاكيس أمس أن اليونان تتحادث مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي في الوقت الذي تسعى فيه أثينا إلى رفع قدرات قواتها المسلحة.

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