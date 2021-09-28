2021/09/28 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة الاتحادية، القبض على 5 مطلوبين بقضايا الإرهاب وتعاطي المخدرات والخطف شرق وجنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان ان “قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ،القت القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 “إرهاب” في منطقة “النهروان” شرق بغداد“.

واوضحت ان “قوة من اللواء ذاته مسنودة بالجهد الاستخباري ، تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 28 “مخدرات” في منطقة النهروان“.

وبينت ان “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفرقة ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثةمن المطلوبين وفق أحكام المادة 421 “خطف” في منطقتي “الدورة” و“هور رجب” جنوب بغداد ، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريقتنفيذ إحدى الممارسات الأمنية بعملية تفتيش المنطقة والبحث عن المطلوبين وفق قاعدة البيانات الاستخبارية، تم تسليمهم إلى جهة الطلباصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 مطلوبين بقضايا الإرهاب وتعاطي المخدرات والخطف شرق وجنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 مطلوبين بقضايا الإرهاب وتعاطي المخدرات والخطف شرق وجنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).