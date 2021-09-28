احصائية بعدد إصابات ووفيات كورونا في العالم

2021/09/28 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,752,875 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسميّة.وتأكدت إصابة 232,273,010 أشخاص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة (2403 ) وروسيا (852) ومن ثم ايران (289).والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (690,426) والإصابات (43,116,432)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.تليها البرازيل بتسجيلها 594,653 وفاة (21,366,395 إصابة)، ثم الهند مع 447,373 وفاة (33,697,581 إصابة) والمكسيك مع 275,676 وفاة (3,635,807 إصابات) وروسيا مع 205,531 وفاة (7,464,708 إصابات).وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 604 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها البوسنة (320) ومقدونيا الشمالية (317) والمجر (312) ومونتينيغرو (303) ثم بلغاريا (295).وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 10,00 ت غ الثلاثاء 1,484,609 وفيات (44,797,829 إصابة) فيما سجلت أوروبا 1,305,044 وفاة من بين 67,318,550 إصابة.وسجّلت آسيا 836,095 وفاة (53,707,794 إصابة).وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 718,081 وفاة (44,797,829 إصابة). وسجّلت إفريقيا 209,174 وفاة (8,251,132 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 197,781 وفاة (13,303,574 إصابة). وأحصت أوقيانيا 2091 وفاة (173,237 إصابة).وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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