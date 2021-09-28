2021/09/28 | 15:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: أعلن اليوم تحالف 2Africa الذي يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وفيسبوك وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت، وشركة أورنج الفرنسية وإس تي سي،والشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات الأفريقية وايوك، عن …

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