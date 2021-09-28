2021/09/28 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم

لقيامه بتزوير وكالة عامة لقطع أراضي

بقيمة ٤ مليارات دينار جنوبي بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القبض على متهم بتزوير اوراق وبيع قطع أراض قيمتها ٤ مليارات دينار في الدورة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القبض على متهم بتزوير اوراق وبيع قطع أراض قيمتها ٤ مليارات دينار في الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).