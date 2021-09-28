روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

2021/09/28 | 15:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا 852 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح ذلك

أعلى مؤشر للوفيات اليومية في روسيا

بسبب كورونا منذ بداية الجائحة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

تفشي الفيروس التاجي

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