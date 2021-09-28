شابة عراقية تفوز بعضوية البرلمان الالماني بعد اكتساحها نتائج الانتخابات

2021/09/28 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الشابة العراقية ريم ال عبلي، حضورها كعضوة في البرلمان الالماني.

وريم هي حفيدة الشهيد محمد صالح آل عبلي المفرجي عضو المكتب السياسي والقيادي للحزب الشيوعي العراقي الذي أعدم عام 1963 تفوز بمقعد بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)، بعد اكتساحها النتائج متفوقة على مرشحي باقي الأحزاب، وهذا انجاز لم يبلغه إلا الكبار من مرشحي الأحزاب الالمانية في الانتخابات الالمانية.

ريم من اصول عراقية من محافظة ديالى من قضاء الخالص تحديدا، ولدت عام 1990 في موسكو، مكان لجوء والديها الأول قبل ان يستقر بهما المقام في المانيا، بعد انسحابهما من كوردستان العراق اثر عمليات الانفال الاجرامية.

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