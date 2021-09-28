2021/09/28 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 5 مطلوبين بينهم متهم بقضايا الإرهاب وآخرين بتعاطي المخدرات والخطف شرق وجنوب بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ، ألقت القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 "إرهاب" في منطقة "النهروان" شرق بغداد".

واضافت انه "في ذات السياق تمكنت قوة من اللواء ذاته مسنودة بالجهد الاستخباري ، من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 28 "مخدرات" في منطقة "النهروان".واشارت القيادة الى ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفرقة ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق أحكام المادة 421 "خطف" في منطقتي "الدورة" و"هور رجب" جنوب بغداد ، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية بعملية تفتيش المنطقة والبحث عن المطلوبين وفق قاعدة البيانات الاستخبارية" .

واوضحت انه "تم تسليمهم إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم بالارهاب والخطف.. الاتحادية تقبض على عدد من المطلوبين في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم بالارهاب والخطف.. الاتحادية تقبض على عدد من المطلوبين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).