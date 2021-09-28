الكاظمي: أوفيتم بعهدكم إلى إمام الإصلاح فأكملوا المسيرة نحو التغيير

2021/09/28 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية.

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